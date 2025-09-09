Рақамли кодекс Президент томонидан белгиланган муддатда қабул қилинади — Мадиев
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Рақамли кодекси Давлат раҳбари томонидан белгиланган муддатда қабул қилинади. Бу ҳақда ҚР Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
— Рақамли кодекс Парламент Мажилисида кўриб чиқилмоқда. Уни ривожлантириш Парламент ҳузурида ташкил этилган компетенция маркази негизида амалга оширилмоқда. Кодекс лойиҳаси GitHub сайтида қозоқ, рус ва инглиз тилларида эълон қилинади. Ҳужжат Давлат раҳбари томонидан белгиланган муддатда қабул қилинади, — деди у Ҳукумат йиғилишидаги маърузасида.
Шунингдек, у «Alatau City» шаҳри билан боғлиқ рақамли лойиҳалар ҳақида гапирди.
— «Alatau City» рақамли шаҳар учун сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда Smart City архитектураси ишлаб чиқилади ва унинг экотизимида криптовалютадан фойдаланиш учун зарур НҲА тайёрланади, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, кеча Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ўз Мурожаатномасида Қозоғистонни уч йил ичида рақамли давлатга айлантириш бўйича топшириқ берган эди.