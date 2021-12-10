10:10, 10 Декабр 2021 | GMT +6
Р4Р рейтинги: Головкин 4-ўринда
NUR-SULTAN. Кazinform - Нуфузли BoxRеc портали (P4P) дунёнинг энг яхши боксчиларининг янгиланган рейтингини эълон қилди, дея хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.
Оғир вазн тоифасида WBA, IBF, WBО ва IBО чемпиони Aлександр Усик бешинчи ўриндан учинчи ўринга кўтарилган бўлса, уч вазн тоифаси чемпиони Теренс Кроуфорд иккинчи ўринни эгаллади.
Ўрта вазн тоифасида IBF/IBО йўналиши чемпиони Геннадий Головкин тўртинчи ўринда.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик боксчи 29 декабр куни WBA Super версияси бўйича жаҳон чемпиони Риота Мурата билан жанг ўтказиши керак эди, бироқ Япониядаги чекловлар туфайли жанг қолдирилганди.
BохRеc Р4Р рейтинги:
1. Сауль Aльварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Aлександр Усик
4. Геннадий Головкин
5. Тайсон Фьюри
6. Энтони Жошуа
7. Майрис Бридис
8. Каллум Смит
9. Йорденим Угас
10. Жош Тейлор.