Qozog‘istonning sharqi va janubida anomal issiq saqlanib qoladi, g‘arbi va shimolida yomg‘ir yog‘adi
ASTANA. Kazinform – Shimoli-g‘arbiy siklon va unga bog‘liq atmosfera frontining o‘tishi tufayli Qozog‘istonning aksariyat qismida ob-havo beqaror bo‘ladi.
Yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda. 19-20-iyul kunlari Qostanay, Shimoliy Qozog‘iston va Aqmola viloyatlarining ayrim hududlarida, 20-iyul kuni esa kunduzi G‘arbiy Qozog‘iston va Aqmola viloyatlarida kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Ba’zi joylarda do‘l yog‘ishi va shamol tezligi kuchayadi va janubiy hududlarda chang bo‘ronlari bo‘ladi.
Faqat mamlakat janubi, janubi-sharqida va 18-iyul kuni markaziy hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi va quyosh ochiq bo‘ladi.
Vaqti-vaqti bilan, ayniqsa mamlakatning shimoli-g‘arbi va shimolida yomg‘ir yog‘ishi tufayli kunduzgi havo harorati +21…+29°C gacha pasayadi.
Bundan tashqari, Markaziy Osiyo mintaqasidan kelayotgan issiq havo massalarining ta’siri mamlakatning sharqi va markazining katta qismida saqlanib qoladi. Shu munosabat bilan, bu yerda kunduzgi havo harorati +35…+39°C ga yetadi, ya’ni havo juda issiq bo‘ladi. Markaziy va sharqiy hududlarning janubiy qismida juda issiq ob-havo saqlanib qoladi, havo harorati +42°C gacha ko‘tariladi. Mamlakatning janubi-g‘arbiy qismida harorat +44°C ga, janubi va janubi-sharqida esa harorat +45…+48°C ga yetadi.
Eslatib o‘tamiz, 17-iyul kuni Astana va Almatida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.