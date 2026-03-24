    08:35, 24 Март 2026 | GMT +5

    Qozog‘istonning janubida havo harorati +28 °C gacha ko‘tariladi

    ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK 2026 yil 24-26-mart kunlari uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.

    Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli ayrim kunlarda g‘arbiy, janubiy, janubi-sharqiy hududlarda, shuningdek, shimol va sharqda ob-havo beqaror bo‘ladi.

    Mamlakatning bir qator hududlarida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik kutilmoqda. Janubi-sharqiy tog‘li hududlarda vaqti-vaqti bilan kuchli yog‘ingarchilik bo‘ladi. Kunduzi g‘arbiy va janubiy hududlarda momaqaldiroq, chang bo‘ronlari bo‘ladi va shamol tezligi kuchayadi.

    Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda yaxvonlik saqlanib turadi.

    Kunduzgi havo harorati:

    – g‘arbda +13…+23°C,

    – shimol va sharqda +9…+14°C,

    – markazda +10…+22°C ,

    – janubda +18…+28°C,

    – janubi-sharqda +12…+22°C.

    Eslatib o‘tamiz, 23-mart kuni Astana, Almati va yana sakkizta shaharda havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

