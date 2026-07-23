Qozog‘istonning aksariyat qismida yog‘ingarchilik, g‘arbda esa anomal issiq
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK Qozog‘iston uchun 23-25-iyul kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Qozog‘iston hududidan o‘tayotgan shimoli-g‘arbiy siklon mamlakatning aksariyat qismiga yomg‘ir va momaqaldiroq olib keladi. Ba’zi hududlarda kuchli yomg‘ir va do‘l yog‘ishi mumkin.
Sovuq havo massalariga ega siklon yog‘ingarchilikka, shuningdek, havo haroratining pasayishiga olib keladi.
Ayni paytda, Erondan mamlakatning g‘arbiy hududlariga iliq va quruq havo massalari kela boshlaydi. Natijada yog‘ingarchilik to‘xtaydi va havo keskin isiydi. Kunduzi havo harorati 34-39 darajagacha, ba’zi hududlarda esa 40-44 darajagacha ko‘tariladi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonning bir qator hududlarida momaqaldiroq va kuchli shamol bo‘lishi haqida xabar bergan edik.