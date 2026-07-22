KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистоннинг бир қатор ҳудудларида момақалдироқ ва кучли шамол бўлиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг бир қатор ҳудудларида момақалдироқ, ёмғир, дўл ва кучли шамол бўлиши кутилмоқда.

    ь
    Фото: акимат Алматы

    Ёмғир, момақалдироқ, дўл ва кучли шамоллар Ақмола, Шимолий Қозоғистон, Қостанай, Павлодар, Қарағанди, Улитау, Шарқий Қозоғистон, Абай, Алмати, Жетису, Жамбил, Туркистон ва Қизилўрда вилоятларида бўлиши кутилмоқда.

    23–28 м/с гача тезликда кучли шамоллар Шимолий Қозоғистон, Павлодар, Абай, Жамбил, Туркистон, Жетису, Алмати, Шарқий Қозоғистон ва Ақмола вилоятларида бўлиши кутилмоқда.

    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф