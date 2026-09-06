Qozog‘istonning 9 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform – “Kazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 6-sentabr kuni Astana, Almati, Temirtau, Qarag‘andi shaharlarida, kechasi esa Jezkazgan, O‘skemen, Semey, Aqto‘be va Atirau shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 5-7-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida yozgan edik.