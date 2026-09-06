KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Qozog‘istonning 9 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform – “Kazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский, Kazinform

    — 6-sentabr kuni Astana, Almati, Temirtau, Qarag‘andi shaharlarida, kechasi esa Jezkazgan, O‘skemen, Semey, Aqto‘be va Atirau shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 5-7-sentabr kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida yozgan edik.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф