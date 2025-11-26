Qozog‘istonning 15 ta viloyatida ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilindi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK chorshanba kuni mamlakatning 15 ta viloyatida ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
26 noyabr kuni Atirau viloyatining g‘arbi, shimoli va janubini tuman qoplaydi.
Almati viloyatining shimoli va g‘arbida 26 noyabr kuni kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda. Janubi-sharqdan esgan shamolning tezligi janub va tog‘li hududlard 15-20, ba’zan 25 m/s gacha yetadi.
Ulitau viloyati viloyatining shimoli va sharqida 26 noyabr kuni kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida 26 noyabr kuni kechasi qor, bo‘ron va yaxvonlik kutilmoqda. G‘arb, janub va markazda tuman tushadi. Sharq va janubi-sharqdan esgan shamolning tezligi shimol, sharq va janubda 15-20, 23 m/s gacha yetadi.
Abay viloyatining shimol va markazida 26 noyabr kuni kechasi qor, bo‘ron va yaxvonlik kutilmoqda. Janub va sharqda tuman tushadi. Janub va janubi-g‘arbdan esgan shamolning tezligi g‘arb, shimol va markazda 15-20, 25 m/s yetadi.
Qostanay viloyatining g‘arb, shimol va sharqida 26 noyabr kuni ertalab va kunduzi yaxvonlik bo‘ladi. Ushbu hududlarda tuman bo‘ladi.
Qarag‘anda viloyatining shimol, sharq va janubida 26 noyabr kuni kechasi va ertalab tuman tushadi.
Pavlodar viloyatining g‘arb, shimol va sharqida 26 noyabr kuni tuman tushadi. Shamol janubi-g‘arb, g‘arb va janubdan 15-20 m/s tezlikda esadi.
Qizilo‘rda viloyatining markazida 26 noyabr kuni tuman tushadi.
Mang‘istau viloyatining shimol, janub va markazida 26 noyabr kuni tuman tushadi.
Jetisu viloyatida 26 noyabr kuni shamol sharqdan esgan shamolning tezligi Olako‘l ko‘llari hududida 15-20, ba’zan 23-28 m/s ga yetadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arb, shimol va sharqida 26 noyabr kuni tuman tushadi.
Aqmola viloyatining g‘arb, shimol va sharqida 26 noyabr kuni tuman tushadi. Janubi-g‘arbdan esgan shamolning tezligi kechasi va ertalab bu hududlarda 15-20 m/s ga yetadi.
Astanada 26 noyabr kuni kechasi va ertalab shamolning tezligi 15-20 m/s ga yetadi.
Shimoliy Qozog‘iston viloyatining g‘arb, shimol va sharqida 26 noyabr kuni ozgina yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), bo‘ron va yaxvonlik bo‘lishi mumkin. G‘arb va shimolda tuman tushadi. Janubi-g‘arb va g‘arbdan esgan shamol tezligi kechasi 15-20, janubda 23 m/s gacha, kunduzi shimol, sharq va janubda 15-20 m/s gacha yetadi.
Jambil viloyatida 26-28 noyabr kunlari vaqti-vaqti bilan tuman tushadi. Shamol shimoli-sharqdan janubi-g‘arbga o‘zgarib, 26-28 noyabr kunlari tog‘li hududlarda 15-20 m/s gacha yetadi.