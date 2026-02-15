OZ
    08:36, 15 Февраль 2026 | GMT +5

    Qozog‘istonning 10 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — "Qazgidromet" RDK 2026-yil 15-fevralda Qozog‘istonning 10 ta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar  kutilishi haqida xabar berdi.

    об-ҳаво
    Фото: pixabay.com

    Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 5-fevral kuni Pavlodar, Qarag‘andi, Jezqazgan, Balqash, Temirtau, Aqto‘be, O‘skemen, Semey, Ridder va Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar prognoz qilinmoqda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinchlik, yengil shamol, tuman va inversiya) yig‘indisi.

    Agar noqulay meteorologik sharoitlar yuzaga kelsa, aholi punktlarida havo sifatining yomonlashishi mumkin, bu esa inson salomatligiga ta’sir qiladi.

