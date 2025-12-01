18:35, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Qozog‘istonda yaqin kunlarda qor yog‘adi va izg‘irin bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — Mamlakatning aksariyat qismida atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi.
Mamlakatning aksariyat qismida yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘ladi. Respublikaning shimoli, sharqi va markazida izg‘irin va yaxvonlik bo‘lishi mumkin.
Faqat g‘arbda, shuningdek, respublikaning janubi va janubi-sharqida 2-3 dekabr kunlari antisiklon tarmog‘ining ta’siri tufayli yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.
Harorat diapazonida sezilarli o‘zgarishlar kutilmaydi.
Eslatib o‘tamiz, qishning birinchi kunida ob-havo qanday bo‘lishi haqida yozgan edik.