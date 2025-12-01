Яхвонлик, туман: қишнинг биринчи кунида об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — «Қазгидромет» РДК 2025 йил 1 декабрь учун Қозоғистондаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини эълон қилди, дея хабар беради Кazinform.
Синоптикларнинг хабар беришича, кечаси ва эрталаб Ақтўбе вилояти шимолида ва шарқида туман тушади.
Манғистау вилояти шимолида ва марказида туман тушиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб Жетису вилояти марказида туман тушади.
Абай вилояти шимолида қор ёғиши, бўрон бўлиши, жанубида ва шарқида туман тушиши кутилмоқда.
Шарқий Қозоғистон вилоятининг шимолида, жанубида ва шарқида туман тушиши мумкин.
Қостанай вилоятининг шимолий, ғарбида, жанубида ва марказида ҳам туман тушиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб Атирау вилояти шимолида ва ғарбида туман тушиши кутилмоқда.
Кечаси ва эрталаб Алмати вилоятининг ғарбида ва жанубида туман тушиши мумкин.
Туркистон вилоятининг ғарбида, жанубида, тоғли ҳудудларида ва марказида ҳам туман тушиши мумкин.
1-2 декабрда Жамбил вилоятида туман, 1 декабрда кундузи, 2 декабрда вилоятнинг шимоли-шарқида, тоғли ҳудудларда туман тушиши мумкин, шимоли-шарқдан эсаётган шамол 15-20 м/с тезликда эсади. Таразда 1-2 декабрь кунлари туман тушади.
Кундузи Павлодар вилоятининг шимолида ва шарқида йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин, кечаси эса вилоят шимолида, шарқида ва марказида туман тушади.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг шимолида ва шарқида йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин, ғарбда туман тушади.
1 декабрь куни Астанада туман тушиши кутилмоқда.
Улитау вилоятининг шимолида, шарқида ва марказида туман тушиши кутилмоқда.
Қизилўрда вилояти шимолида ва марказида туман тушиши мумкин.
Қарағанди вилоятининг шимолида, жанубида ва марказида ҳам туман тушади.
Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарбида, шимолида, шарқида ва марказида ҳам туман тушиши мумкин.
Ақмола вилоятининг шимолида ва шарқида йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши мумкин,туман тушиши мумкин.