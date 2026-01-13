Qozog‘istonda yaqin kunlarda harorat -38 darajagacha tushadi
ASTANA. Kazinform — Yangi yer mintaqalaridan Qozog‘iston hududiga o‘tayotgan sovuq antitsiklon ta'sirida termometr yaqin kunlarda -30-38 darajagacha tushishi kutilmoqda. Bu haqda Qazgidromet RDK xabar berdi.
“Kalendar qishining boshlanishi bilan Qozog‘iston aholisi iliq ob-havodan mamnun bo‘lishdi. Yangi yer mintaqalaridan Qozog‘iston hududiga sovuq antitsiklon o‘tmoqda. U respublika hududi bo‘ylab tez harakatlanib, avval shimoliy hududlarda, keyin esa mamlakatning boshqa hududlarida havo haroratining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi”, — deb xabar beradi Qazgidromet.
14-yanvarda shimoliy hududlarda havo harorati kechasi -30-38 darajagacha, 15-yanvarda esa sharqiy hududlarda pasayadi. Kuchli sovuqqa qaramay, antitsiklonning tez harakatlanishi shamolning kuchayishiga olib keladi: mamlakatning shimoliy yarmidagi ba'zi hududlarda shamol tezligi sekundiga 28 metrga yetadi.