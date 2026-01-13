OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Qozog‘istonda yaqin kunlarda harorat -38 darajagacha tushadi

    ASTANA. Kazinform — Yangi yer mintaqalaridan Qozog‘iston hududiga o‘tayotgan sovuq antitsiklon ta'sirida termometr yaqin kunlarda -30-38 darajagacha tushishi kutilmoqda. Bu haqda Qazgidromet RDK xabar berdi.

    Аяз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    “Kalendar qishining boshlanishi bilan Qozog‘iston aholisi iliq ob-havodan mamnun bo‘lishdi. Yangi yer mintaqalaridan Qozog‘iston hududiga sovuq antitsiklon o‘tmoqda. U respublika hududi bo‘ylab tez harakatlanib, avval shimoliy hududlarda, keyin esa mamlakatning boshqa hududlarida havo haroratining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi”, — deb xabar beradi Qazgidromet. 

    14-yanvarda shimoliy hududlarda havo harorati kechasi -30-38 darajagacha, 15-yanvarda esa sharqiy hududlarda pasayadi. Kuchli sovuqqa qaramay, antitsiklonning tez harakatlanishi shamolning kuchayishiga olib keladi: mamlakatning shimoliy yarmidagi ba'zi hududlarda shamol tezligi sekundiga 28 metrga yetadi.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!