Qozog‘istonda sovuq o‘rnini qor va bo‘ronlar egallaydi
ASTANA. Kazinform — Keyingi 24 soat ichida shimoliy antisiklonning ta’siri zaiflasha boshlaydi va Atlantika sikloni mamlakatga kirib kela boshlaydi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Xabarga ko‘ra, siklon yanada beqaror ob-havo sharoitlarini olib keladi: yomg‘ir va qor, yaxvonlik, shimol, markaz va sharqda qor va bo‘ronlar. Mamlakat bo‘ylab shamol tezligi kuchayishi kutilmoqda va tunda va ertalab tuman tushadi.
Harorat ham o‘zgaradi: shimoliy, markaziy va sharqiy hududlarda harorat kechasi -5 dan -15°C gacha ko‘tariladi, kunduzi harorat 0 dan -5°C gacha bo‘lishi kutilmoqda; g‘arbiy, janubiy va janubi-sharqiy hududlarda harorat kechasi -0 dan -5°C gacha, kunduzi esa 0 dan -8°C gacha bo‘lishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 10-dekabr kuni qator hududlarda tuman tushib, yaxvonlik hosil bo‘lishi haqida xabar bergan edik.