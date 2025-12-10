10-dekabr kuni qator hududlarda tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi - Qazgidromet
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK 10-dekabr kuni bir qator hududlar uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning aksariyat qismida yaxvonlik hosil bo‘ladi va tuman tushadi.
Turkiston viloyatining tog‘li hududlarida vaqti-vaqti bilan qor yog‘ishi kutilmoqda. Viloyatning janubi va tog‘li hududlarida yaxvonlik hosil bo‘ladi. Viloyatning tog‘li hududlarida izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda. Viloyatning g‘arbi, janubi, markazi va tog‘li hududlarida tuman tushadi. Shamol shimoli-sharqdan, shimoldan va tog‘li hududlardan 15-20 m/s tezlikda esadi. Chimkentda ba’zan tuman tushadi. Turkistonda ba’zan tuman tushadi.
Mang‘istau viloyatining g‘arbi, shimoli va markazida yaxvonlik hosil bo‘ladi. Sharqdan, janubi-sharqdan shamol esadi, g‘arb, janub va markazda shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi. Kechasi va ertalab Aqtauda yaxvonlik hosil bo‘ladi. Sharqdan, janubi-sharqdan shamol esadi, kunduzi shamol tezligi 15-18 m/sgacha yetadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushishi kutilmoqda. Viloyatning shimoli, janubi va markazida kunduzi sharqdan, janubi-sharqdan shamol esadi, kunduzi shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi. Kechasi va ertalab Oral shahrida tuman tushishi kutilmoqda.
Atirau viloyatining g‘arbida yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), izg‘irin kutilmoqda. Viloyatning g‘arbi, shimoli va janubida kunduzi janubi-sharqdan, sharqdan shamol esadi, kunduzi shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi. Atirau shahrida 10-dekabr kuni sharqdan shamol esadi, kunduzi shamol tezligi 15-18 m/sgacha yetadi.
Almati viloyatining janubi va tog‘li hududlarida qor yog‘ishi kutilmoqda. Viloyatning shimoli, janubi va tog‘li hududlarida tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shamol shimoli-g‘arbdan shimoli-sharqqa siljiydi, viloyatning shimoli va janubida 15-20 m/s tezlikda esadi. Kechasi Almati shahrida qor yog‘adi. Ba’zan tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Kechasi Qonayev shahrida qor yog‘adi. Ba’zan tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shamol shimoli-g‘arbdan esadi, kechasi shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi.
Qizilo‘rda viloyatida shamol shimoli-sharqdan esadi, viloyatning shimoli va markazida shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi. Qizilo‘rda shahrida shamol shimoli-sharqdan esadi, kunduzi tezligi 15-20 m/sgacha yetadi.
Abay viloyatida qor yog‘adi, izg‘irin bo‘ladi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Kechasi viloyatning shimoli, sharqi va janubida qor yog‘adi. Kechasi va ertalab viloyatning sharqi va janubida tuman tushadi. Shamol g‘arbdan, shimoli-g‘arbdan, shimol, sharq va viloyat markazidan 15-20 m\s tezlikda esadi, shamol tezligi 23 m/s gacha yetadi. Semey shahrida qor yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi. Shamol g‘arbdan, shimoli-g‘arbdan 15-20 m/s tezlikda esadi.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatida qor yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi, shimol va sharqda esadi. Viloyatning shimoli va sharqida qor yog‘adi. Kechasi va ertalab viloyatning shimoli, sharqida tuman tushadi. Shamol g‘arbdan, shimoli-g‘arbdan shamol esadi, viloyatning g‘arbi, shimoli va janubida shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi. O‘skemen shahrida qor yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi. Shamol g‘arbdan, shimoli-g‘arbdan 15 m/s tezlikda esadi.
Jambil viloyatining g‘arbi, janubi, tog‘li hududlarida qor yog‘adi, kechasi viloyatning tog‘li hududlarida qor yog‘adi, izg‘irin bo‘ladi. Ba’zan tuman tushadi. Viloyatning g‘arbi, janubida yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shimoli-g‘arbdan esayotgan shamol shimoli-sharqqa, kechasi viloyatning tog‘li hududlarida, kunduzi janubi-g‘arb, shimoli-sharq, tog‘li hududlarida 15-20 m/s tezlikda esadi. Taraz shahrida ba’zan tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Aqto‘be viloyatida shamol sharqdan, janubi-sharqdan, kechasi viloyat markazida, kunduzi g‘arb, janub, markazda 15-20 m/s tezlikda esadi.
Pavlodar viloyatining janubi, sharqida qor yog‘adi va bo‘ron bo‘ladi. Viloyatning shimoli, g‘arbida tuman bo‘lishi kutilmoqda. Viloyatning shimoli-g‘arbdan shamol esadi , viloyatning janubi, sharqida shamol tezligi 15-20 m/sgacha yetadi.
Qarag‘andi viloyatining shimoli va sharqida qor yog‘adi, bo‘ron va yaxvonlik bo‘ladi. Viloyatning shimoli, sharqi va janubida tuman tushadi. Shimoli-g‘arb va shimoldan shamol esadi, kechasi va ertalab g‘arb, sharq va janubiy hududlarda shamol tezligi 15-20 m/s gacha yetadi. Qarag‘andi shahrida kechasi qor yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi.
Ulitau viloyatining shimoli, sharqi va markazida tuman tushadi. Shimoli-g‘arb va shimoldan shamol esadi, kechasi viloyat sharqida shamol tezligi 15-20 m/s gacha yetadi. Jezqazg‘an shahrida tuman tushadi.