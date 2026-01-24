Qozog‘istonda qor yog‘ishi va haroratning keskin o‘zgarishi kutilmoqda
ASTANA. Kazinform - Yaqin kunlarda Qozog‘istondagi ob-havo sharoiti Atlantika okeanidan kelayotgan siklon va faol atmosfera frontlar qismlarining ta'siri bilan belgilanadi. Bu janubiy hududlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi, bo‘ronlar va kuchli shamollarni keltirib chiqaradi, deb xabar beradi Kazinform.
Sinoptiklarning 2026-yil 24, 25 va 26-yanvar kunlari uchun prognoziga ko‘ra, siklon mamlakat bo‘ylab harakatlanib, iliq havo massalari hududning katta qismiga yetib boradi, bu esa haroratning asta-sekin ko‘tarilishiga olib keladi:
markaziy va sharqiy mintaqalar: kechasi -5-18°C drajagacha;
janubi-sharq: -2-7°C darajagacha;
tog‘li hududlar: -7-15°C darajagacha.
Biroq, shimoliy hududlarda sovuq ob-havo saqlanib qoladi, kechasi harorat -20-35°C bo‘ladi.
Shu bilan birga, sovuq Arktika havosini o‘z ichiga olgan antitsiklonning bir qismi g‘arbga tarqaladi va haroratning pasayishiga olib keladi:
G‘arbiy hududlar: kechasi -15-30°C gacha;
Shimoli-g‘arbiy: -20-35°C gacha bo‘ladi.