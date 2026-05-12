Qozog‘istonda ob-havo keskin salqinlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 2026 yil 12-14-may kunlari uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.
Skandinaviyadan kelgan antisiklon Qozog‘iston bo‘ylab past haroratlarni olib keldi.
Sovuq havo massalari ta’sirida u kelgusi kunlarda o‘z ta’sirini ko‘rsatishda davom etadi va shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda kechasi noldan past haroratni saqlab qoladi.
Antisiklon mamlakat bo‘ylab harakatlanar ekan, 13-may kuni janubi-sharqiy hududlarda ham salqin bo‘lishi kutilmoqda.
