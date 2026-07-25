Qozog‘istonda havo harorati +43°C bo‘lishi kutilmoqda
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 25-27-iyul kunlari uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.
Atlantika sikloni Qozog‘istonning ko‘p qismiga ta’sir qilishda davom etadi.
Natijada yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin, mamlakat sharqida kuchli yomg‘ir, do‘l, dovul va kuchli shamollar kutilmoqda. Faqat g‘arb va shimoli-g‘arbda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.
Bundan tashqari, Eron hududidan issiq havo massalarining kelishi tufayli mamlakatning aksariyat qismida issiq yana kuchayadi.
Kunduzgi havo harorati:
- g‘arb va shimoli-g‘arbda +38...+43°C;
- shimolda +30...+35°C;
- markazda +28...+39°C;
- janubda +36...+41°C;
- janubi-sharqda +29...+37°C;
- shimoli-sharq va sharqda +23...+32°C bo‘lishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 24-iyul kuni Qozog‘istonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.