Bugun mamlakatning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashadi – Qazgidromet
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 24-iyul kuni Aqto‘beda, kechasi esa Atirau, Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Balqash va Temirtauda noqulay ob-havo sharoitlari kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalar konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonning aksariyat qismida yog‘ingarchilik, g‘arbda esa anomal issiq bo‘lishi haqida xabar bergan edik.