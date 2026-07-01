Qozog‘istonda 1-iyul kuni NMSH kutilmaydi
ASTANA. Kazinform — 2026-yil 1-iyul kuni Qozog‘istonda noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmaydi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli moddalar (ifloslantiruvchi moddalar) to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning ( yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
NMSH paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi mumkin, bu esa inson salomatligiga ta’sir qiladi.