KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Qozog‘istonda 1-iyul kuni NMSH kutilmaydi

    ASTANA. Kazinform — 2026-yil 1-iyul kuni Qozog‘istonda noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmaydi, deb xabar beradi Kazinform agentligi “Qazgidromet” RDKga tayanib.

    Qozog‘istonda 1-iyul kuni NMSH kutilmaydi
    Фото: Kazinform

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli moddalar (ifloslantiruvchi moddalar) to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning ( yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.

    NMSH paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi mumkin, bu esa inson salomatligiga ta’sir qiladi.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф