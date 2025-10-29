Qozog‘iston bu yil qancha g‘alla eksport qiladi
ASTANA. Kazinform — Bu yil yetishtirilgan mo‘l-ko‘l hosilni saqlash uchun yetarli omborlar mavjud. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Azat Sultanov xabar berdi.
— 27 million tonna don yig‘ib olindi. 9 million tonnasi ichki bozorni non va un bilan to‘liq ta’minlashga sarflanadi. Ushbu hajmni hisobga olgan holda, mamlakatning eksport salohiyati taxminan 12-13 million tonnani tashkil etadi, — dedi A. Sultanov Parlament Majilisida jurnalistlarning savollariga javob berar ekan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, bu yilgi g‘alla eksport qilina boshladi.
— Bizning g‘allamiz asosan O‘zbekiston, Tojikiston va Afg‘oniston tomonidan sotib olinadi. Davlat ko‘magi tufayli yangi bozorlar ochildi. Bu borada Afrika va Yevropa mamlakatlari ham bor. Biz Gruziya, Ozarbayjon va Eronga ham g‘alla jo‘natdik. Bu yil biz ushbu bozorlarga mahsulot yetkazib berishni rejalashtirmoqdamiz. Rejaga Janubiy Osiyo mamlakatlariga eksport qilish kiradi. Endi eksport qiluvchi kompaniyalar tayyor, - dedi vazir o‘rinbosari.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Qozog‘istonda jami 30 million tonna g‘allani saqlash mumkin bo‘lgan omborlar mavjud. Ulardan 13 million tonnasi litsenziyalangan elevatorlarda saqlanadi, qolganlari esa fermer xo‘jaliklariga tegishli omborlarga yetkazib beriladi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Qozog‘iston 1,6 mln tonna g‘alla eksport qilgani haqida xabar bergan edik.