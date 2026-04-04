Qozogʻiston boʻylab ob-havo keskin oʻzgaradi: 4-6-aprel prognozi
ASTANA. Kazinform — Siklonlar va antitsiklonlarning oʻzgarishi sababli – qulay ob-havo yomgʻirli ob-havo bilan almashadi. Bu haqda “Qazgidromet” sinoptiklari tomonidan 2026-yil 4-apreldan 6-aprelgacha boʻlgan uch kunlik prognozda maʼlum qilingan, deb xabar beradi Kazinform.
Sinoptiklarning xabar berishicha, baʼzi hududlarda yomgʻir va chaqmoqli ob-havo kuzatilishi kutilyapti: 4-aprel – shimol-gʻarbda, 5–6-aprel – gʻarbida, 5-aprel – mamlakatning janubida ayrim vaqtlarda kuchli yomgʻir kuzatiladi.
Bundan tashqari, butun Qozogʻiston hududida shamol kuchayadi, tungi va ertalabki soatlarda tuman boʻlishi, kunduz esa ayrim hududlarda doʻl va shiddatli shamol kuzatilishi mumkin.
Mamlakatning turli hududlarida kunlik harorat fonida kichik oʻzgarishlar kutiladi:
- mamlakat gʻarbida +15…+25°S dan +10…+20°S gacha pasayish;
- shimolda +11…+20°S dan +15…+20°S gacha koʻtarilish;
- sharqda +15…+23°S dan +20…+28°S gacha oʻzgarish.
Qolgan hududlarda esa keskin oʻzgarishlar kutilmaydi.