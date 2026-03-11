Qor, yomg‘ir va bo‘ronlar: Qozog‘istonda beqaror ob-havo saqlanib qoladi
ASTANA. Kazinform – Qozog‘istonning katta qismida atmosfera frontlari ta'sirida beqaror ob-havo kuzatilishi, yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform.
Mamlakatning shimoli-sharqida va markazida kuchli qor yog‘ishi, janubda va janubi-sharqda vaqti-vaqti bilan kuchli yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) bo‘lishi kutiladi. Respublika bo‘ylab kuchli shamol esishi, yer muzlashi va tuman tushishi, shimoliy hududlarda esa bo‘ronlar bo‘lishi mumkin.
Mamlakatning ko‘pchilik viloyatlarida havo haroratining ko‘tarilishi kuzatiladi: g‘arbda kechasi 15-28 daraja sovuqdan 6 daraja sovuqdan 2 darajagacha iliq bo‘ladi, kunduzi 2-13 daraja sovuqdan 0-10 darajagacha iliq bo‘ladi; janubi-g‘arbda 8-16 daraja sovuqdan 6 daraja sovuq -2 daraja iliq bo‘ladi, kunduzi 0-8 daraja sovuqdan 5-13 daraja iliq bo‘ladi;
shimoli-g‘arbda kechasi 22-33 daraja sovuqdan 2-10 daraja sovuq, kunduzi 15-20 daraja sovuqdan 2 daraja sovuq -3 daraja iliq bo‘ladi; shimolda kechasi 15-33 dan 10-23 darajagacha, kunduzi 15-25 darajadan 0-7 darajagacha sovuq bo‘ladi; markazda kechasi 2-15 darajadan 15-30 darajagacha pasayadi, keyin 12-martda 10-21 darajagacha ko‘tariladi, kunduzi 2-15 darajadan 10-20 darajagacha pasayadi, 12-martda 0-10 darajagacha ko‘tariladi; sharqda harorat 0-8 dan 15-30 darajagacha, kunduzi 2 daraja sovuq 3 darajagacha iliq, 3-18 darajagacha pasayadi; janubda harorat 2-21 dan 7-23 darajagacha, kunduzi 13 daraja sovuqdan 5 darajagacha iliq, 0-5 darajagacha iliq bo‘ladi;
janubi-sharqda harorat kechasi -11 darajadan -5 daraja iliq, -10-28 darajagacha, kunduzi -6 darajadan -7 daraja iliq, -0-15 darajagacha pasayadi.