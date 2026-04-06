Президентга молиявий пирамидалар ва фишинг ҳужумларига қарши курашиш чоралари ҳақида маълумот берилди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элимановни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга агентлик фаолиятининг асосий натижалари ва келгуси давр учун вазифалар ҳақида маълумот берилди.
Жанат Элимановнинг сўзларига кўра, бюджет харажатларини мониторинг қилиш жараёнида чорвачилик соҳасига ажратилган 30 миллиард тенге субсидиялардан самарасиз фойдаланиш хавфи аниқланди. Шунингдек, илмий тадқиқотлар ва илмий-техник натижаларни тижоратлаштиришга қаратилган 10 миллиард тенгедан ортиқ маблағни мақсадсиз сарфлаш белгилари аниқланди. Мажбурий ижтимоий тиббий суғурта маблағларини ўзлаштириш ҳолатлари бўйича 14 та судгача тергов бошланди ва қурилиш соҳасида 5,3 миллиард тенгени ноқонуний равишда ўзлаштиришга уринганларга нисбатан 21 та жиноий иш қўзғатилди.
Давлат раҳбарига 17 та молиявий пирамида фаолияти тўхтатилгани ва банклар ва телекоммуникация операторлари ниқоби остида махсус қурилмалардан фойдаланган ҳолда оммавий фишинг SMS-хабарларини тарқатган гуруҳ фош этилгани ҳақида маълумот берилди. Жами аудиторияси 25 мингдан ортиқ бўлган 3,7 мингта фирибгар сайтлар ва 22 та гуруҳли чатлар ёпилди. 400 дан ортиқ сохта қурилиш компанияларининг биринчи даражали лицензияларни ноқонуний олишининг олди олинди.
Бундан ташқари, пул ювишга қарши курашиш соҳасида амалга оширилган ишлар тақдим этилди. Хусусан, ноқонуний схемаларда ишлатилган дроп карталари бўйича 14 та судгача тергов бошланди, уларнинг ҳисобларидаги маблағларнинг умумий айланмаси 13 миллиард тенгедан ошди. "Сояли" шахсларга берилган 68 мингдан ортиқ карталар блокланди. Сохта компаниялар ва ҳужжатлардан фойдаланиш фактлари бўйича 23 та ҳолат қайд этилди, етказилган зарар қарийб 13 миллиард тенгени ташкил этди.
Молиявий пирамидалар, онлайн казинолар ва фирибгарликдан тушган маблағларни ювиш билан шуғулланган 3 та яширин криптобиржа хизмати блокланди. Криптовалюта биржаси билан боғлиқ ноқонуний онлайн хизматларининг 483 та ҳавола олиб ташланди.
Йиғилиш якунида Давлат раҳбари агентликнинг асосий йўналишлари бўйича бир қатор аниқ кўрсатмалар берди.
