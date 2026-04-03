Давлат раҳбари Шарқий Қозоғистон вилояти ҳокими Нуримбет Сақтағановни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Президентга ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва барқарор ўсишини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар ҳақида ахборот берилди.
Нуримбет Сақтағановнинг сўзларига кўра, 2025 йил якунларига кўра ҳудудда ижобий динамика кузатилади.
Инвестиция, қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва савдо соҳаларида ўсиш кузатилмоқда. Асосий капиталга инвестициялар ҳажми 838 миллиард тенгедан ошди. Инвестиция портфели 101 та лойиҳани ўз ичига олади.
Қурилиш ишлари ҳажми 460 миллиард тенгега яқин. Қишлоқ хўжалигида ялпи маҳсулот 550 миллиард тенгедан, савдо соҳасида эса 2 460 миллиард тенгедан ошди.
407 минг квадрат метрдан ортиқ уй-жой фойдаланишга топширилди. Ишсизлик даражаси 4,6 фоизда барқарорлашди ва 29 минг киши иш билан таъминланди.
Бу йил ҳудудий бандлик харитаси доирасида 17 440 та иш ўрни яратиш режалаштирилгани эълон қилинди (биринчи чоракда 3 317 та иш ўрни яратилди).
Ижтимоий соҳада ижтимоий ёрдам олувчилар сони камайиб бормоқда.
Қишлоқ жойларини ривожлантириш ва кўчиб келганларни қўллаб-қувватлаш дастурлари, жумладан, "Шарқ чақиради" ҳудудий лойиҳаси амалга оширилмоқда.
Шарқий Қозоғистонда инфратузилмани модернизация қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўтган йили 856 километрлик йўл ва кўчаларда таъмирлаш ишлари якунланди.
Давлат раҳбари экологик вазиятни яхшилаш, иқтисодиётни диверсификация қилиш, инвестицияларни жалб қилиш ва минтақада туризмни ривожлантириш бўйича ишларни давом эттириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.
