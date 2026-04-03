Президент Таълим-маориф вазирига Qazaq Digital mektebi лойиҳасини амалга оширишни топширди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменовани қабул қилди.
Учрашув давомида Президентга 2025 йил якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган асосий вазифалар тақдим этилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, янги Конституция қадриятларини тарғиб қилиш мақсадида ўқув дастурлари ва дарсликлар мазмунини янгилаш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Бундан ташқари, “Тоза Қозоғистон” ташаббуси доирасида экологик таълим стандартлари ишлаб чиқилмоқда ва мактабларда “Ҳалол фуқаро” ягона таълим дастури жорий этилмоқда.
Жулдиз Сулейменова бошланғич таълим мазмунини тизимли таҳлил қилиш ўтказилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мактаб ўқув дастурлари ўқиш, ёзиш ва арифметика кўникмаларига эътибор қаратган ҳолда қайта кўриб чиқилмоқда.
Вазир шунингдек, “Келажак мактаблари” миллий лойиҳаси доирасида 460 минг ўқувчига мўлжалланган 217 та мактаб қурилиши якунланганини эълон қилди.
Секторни рақамлаштириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар ҳам амалга оширилмоқда. Ҳозирда мактабларнинг 99 фоизи интернетга уланган. 6760 та мактабда "Ижтимоий ҳамён" лойиҳаси жорий этилди. Бундан ташқари, дипломлар, аттестатлар ва маълумотномалар рақамли форматга ўтказилди. "Устоз" платформаси ўқитувчиларни сертификатлаш жараёнини тўлиқ автоматлаштириш имконини беради.
Вазирнинг сўзларига кўра, 240 мингдан ортиқ ўқитувчи сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича қайта тайёрлашдан ўтди. Яна 200 минг ўқитувчи ChatGPT Edu лойиҳаси доирасида АI ёрдамчиларидан фойдаланиш кўникмаларини эгалламоқда.
Инфратузилмани ривожлантириш мақсадида 184 та таълим муассасаси ишга туширилди. Натижада 80 та уч сменали мактаб ва 31 та авария ҳолатидаги мактабнинг муаммолари ҳал қилинди. Бундан ташқари, 209 та мактаб капитал таъмирланди ва 1192 та фан хонаси замонавий ускуналар билан жиҳозланди.
Шунингдек, болалар боғчаларига навбат қарийб икки бараварга қисқаргани ҳақида хабар берилди.
Учрашув якунида Президент таълим сифатини ошириш ва унинг очиқлигини таъминлаш, мактабларда ўринлар етишмаслигини камайтириш, ишлайдиган мутахассисларни тайёрлаш тизимини ишлаб чиқиш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ва таълим соҳасини рақамли трансформация қилишни, жумладан, Qazaq Digital Mektebi лойиҳасини амалга ошириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.
Шунингдек, Давлат раҳбари келгуси уч йил ичида барча таълим муассасаларига "Келажак мактаблари" лойиҳасининг энг яхши амалиётларини жорий этиш муҳимлигини таъкидлади.
