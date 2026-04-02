    15:55, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент Сбербанк бошқаруви раиси Герман Грефни қабул қилди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Сбербанк бошқаруви раиси Герман Грефни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва Греф
    Фото: Ақорда

    — Учрашувда банк секторини ривожлантиришнинг долзарб масалалари, минтақа мамлакатлари иқтисодиётига ҳозирги геосиёсий вазиятнинг таъсири, шунингдек, молия секторида рақамли ечимлар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш истиқболлари муҳокама қилинди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбекни қабул қилди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
