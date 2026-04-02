Президент илмий тадқиқотларни ривожлантириш бўйича топшириқлар берди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбекни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентга вазирлик фаолиятининг устувор йўналишлари ва фан ва олий таълим соҳаларидаги стратегик ташаббусларни амалга ошириш жараёни ҳақида маълумот берилди.
Саясат Нурбек:
Янги Конституциянинг таълим ва фан соҳаларидаги салоҳияти ҳақида ахборот берилди.
Инсон капиталини ривожлантириш учун экотизим ва истеъдодларни доимий қўллаб-қувватлаш механизмини яратиш чоралари тақдим этилди.
Меҳнат бозорини ўрганиш натижалари ва 2030 йилгача мутахассисларга бўлган талаб прогнози тақдим этилди.
Олий таълимга киришни кенгайтириш чораларига, жумладан, "Келешек" механизми ва саноатни молиялаштиришнинг янги моделини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилди.
AI-Sana миллий ҳаракатини ривожлантириш ва AI-Enabled University саноат университетининг ишга туширилиши ҳақида ахборот берилди.
Ушбу янги турдаги лойиҳа таълим ва ишлаб чиқариш жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланади.
Инновацион кластерлар ва фан шаҳарчалари каби илмий ва саноат зоналарини яратиш режаси билан ўртоқлашди.
У DeepTech ва мураккаб саноат тармоқларини ривожлантириш моделига ўтиш тизимли равишда амалга оширилаётганини таъкидлади.
Бу ерда университетлар ва ҳудудий ҳокимликларнинг ўзаро ҳамкорлиги алоҳида аҳамиятга эга. Бу технологик вазифалар ва истиқболли йўналишларни аниқлаш учун йўл очади.
Ушбу механизм доирасида илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари олиб борилади, саноат прототиплари яратилади ва ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.
Илмий сиёсатни такомиллаштиришга қаратилган ислоҳотлар давом этмоқда. Вазирлик олимларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашга, грантлар ва мукофотлар беришга, уларни илмий стажировкаларга юборишга, шунингдек, ёш олимлар учун уй-жой билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Давлат раҳбари:
олий таълим сифатини ошириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни тижоратлаштириш, инновацион фаолиятни рағбатлантириш, инфратузилмани ва хорижий университет филиаллари ишини яхшилаш бўйича бир қатор топшириқлар берди.
