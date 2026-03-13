Президентга Миллий банк ва Самруқ-Қазнанинг рақамли ечимлари тақдим этилди
ASTANA. Kazinform – Ақордада Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Digital Qazaqstan лойиҳасини амалга ошириш бўйича ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарига Олий суд ва Суд маъмурияти, Миллий банк ва Самруқ-Қазна акциядорлик жамиятининг рақамли ечимлари тақдим этилди.
Давлат органлари раҳбарлари Президентга иқтисодиёт ва давлат бошқаруви соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича амалга оширилган ишлар ва келажакдаги режалар ҳақида маълумот беришди.
