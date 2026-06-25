Президент журналистларни касб байрами билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Президент аввало оммавий ахборот воситалари ходимларини байрам билан табриклади ва илиқ тилакларини билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
“Ушбу касб байрами мамлакат ҳаётида алоҳида аҳамиятга эга. Журналистларнинг асосий вазифаси - жамиятни хабардор қилиш ва халқнинг интилишлари ва фикрларини акс эттиришдир. Сизлар халқни ташвишга соладиган энг долзарб масалаларни кўтарасиз ва уларнинг манфаатларига содиқлик билан хизмат қиласиз. Илғор глобал технологиялар даврида матбуотга жамоатчиликни тезкор, сифатли ва ишончли ахборот, холис таҳлил билан таъминлашдек шарафли вазифа ишониб топширилган. Давлат сизларнинг мамлакат манфаатлари йўлидаги тинимсиз меҳнатингизни юксак қадрлайди. Президент сифатида мен бугун оммавий ахборот воситалари соҳасининг барча вакилларига миннатдорчилик билдирмоқчиман", - деб таъкидлади Давлат раҳбари.
Аввалроқ Давлат раҳбари бир қатор қонунларни имзолагани ҳақида хабар берган эдик.