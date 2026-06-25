Президент янги қонунни имзолади: қозоғистонликлар учун қандай ўзгаришлар юз беради
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари рақамлаштириш, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, йўл ҳаракати ва транспорт соҳасидаги илғор технологияларни тартибга солиш масалалари бўйича бир қатор қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонунни имзолади. Ҳужжат рақамлаштиришни янада ривожлантириш, йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш, ҳайдовчиларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, шунингдек киберхавфсизлик ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилишни кучайтиришга қаратилган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қонун Қозоғистон Республикасининг бир қатор кодекслари ва қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритади.
Ҳужжатнинг асосий йўналишларидан бири - учувчисиз транспорт воситалари ва ҳаво ҳаракатчанлигини қонуний тартибга солишдир. Хусусан, "учувчисиз транспорт воситалари" ва "учувчисиз самолётлар" тушунчалари киритилади, улардан фойдаланиш тартиби ва зарур инфратузилмани шакллантириш усуллари белгиланади.
Ўзгартиришлар йўл инфратузилмасини бошқариш самарадорлигини оширишга, йўлларни таъмирлаш ва қуриш ишларини режалаштириш ва молиялаштиришда шаффофликни таъминлашга, шунингдек, автомобиль йўллари соҳасига рақамли технологияларни жорий этишга қаратилган.
Йўл ҳаракати хавфсизлигини кучайтириш учун транспорт воситасини бошқаришга тиббий қарши кўрсатмалари бўлган фуқаролар ҳақидаги маълумотлар ташхисни ошкор қилмасдан ички ишлар органларининг рақамли маълумотлар базаларига киритилади. Бундан ташқари, тез тиббий ёрдам машиналари ва автобусларга йўл ҳаракати қоидаларини бузганликларни қайд этувчи камералар ўрнатиш режалаштирилган.
Шунингдек, ҳужжатда ҳайдовчиларни ўқитадиган ташкилотлар фаолияти устидан давлат назоратини жорий этиш кўзда тутилган. Автомактаблар фаолияти рухсат бериш тартиби орқали тартибга солиниб, ўқув жараёнини ахборот тизими орқали назорат қилиш учун махсус реестр шакллантирилади.
Муҳим объектларнинг киберхавфсизлиги
Алоҳида тузатишлар блоки киберхавфсизлик ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга бағишланган. Шу муносабат билан, миллий хавфсизлик органларининг рақамлаштириш учун муҳим объектларда киберхавфсизлик талабларига риоя қилинишини назорат қилиш ваколатлари кенгайтирилди.
Меҳнат қонунчилиги ходимларнинг киберхавфсизлик талаблари билан танишлиги ва уларга риоя қилишини таъминлаш учун ички назоратни талаб қилувчи нормалар билан тўлдирилди.
Бундан ташқари, қонунчиликка шахсий маълумотлар идентификаторлари, маълумотларни деперсонализация қилиш ва хэшлаш каби янги тушунчалар киритилди. Шахсий маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш билан шуғулланадиган шахслар реестри, шунингдек, шахсий маълумотлар хавфсизлиги талабларининг бузилиши қайд этиладиган махсус реестр яратилади.
Бундан ташқари, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун Миллий видео мониторинг тизими жорий этилади.
Қонунда шунингдек, давлат хайрия рақамли платформаси ва хайрия ташкилотлари реестрини яратиш кўзда тутилган. Бундан ташқари, миграция хавфсизлигини кучайтириш ва давлат чегарасининг рақамли тизимларини ҳимоя қилиш бўйича қўшимча чоралар кўрилади.