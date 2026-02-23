14:50, 23 Февраль 2026 | GMT +5
Президент Япония императорига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Кazinform — Қозоғистон Президенти Япония императорига туғилган куни муносабати билан табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган кўп қиррали ҳамкорлик икки халқ манфаати йўлида бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев император Нарухитога эзгу ташаббусларида улкан муваффақиятлар ва дўст япон халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Япония Бош вазирига табрик телеграммасини йўллаган эди.