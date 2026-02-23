OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:50, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Япония императорига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Кazinform — Қозоғистон Президенти Япония императорига туғилган куни муносабати билан табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Нарухито
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган кўп қиррали ҳамкорлик икки халқ манфаати йўлида бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев император Нарухитога эзгу ташаббусларида улкан муваффақиятлар ва дўст япон халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Япония Бош вазирига табрик телеграммасини йўллаган эди.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!