Президент Вьетнам халқини Тет байрами билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибига табрик телеграммаси юборди
Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламни Вьетнам тақвимидаги Янги йил — Тет билан табриклади.
Телеграммада Давлат раҳбари мамлакат Вьетнамни Жануби-Шарқий Осиёдаги муҳим ва ишончли шерик деб билишини ва ўзаро дўстлик ва тушунишга асосланган стратегик шерикликни янада кенгайтиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.
Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатларни сафарбар қилиш орқали кўп қиррали интеграцияни янги босқичга кўтариш ниятини билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва дўст Вьетнам халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммаси йўллади.