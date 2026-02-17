OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:00, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Вьетнам халқини Тет байрами билан табриклади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибига табрик телеграммаси юборди

    Тоқаев ва То Лам
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламни Вьетнам тақвимидаги Янги йил — Тет билан табриклади.

    Телеграммада Давлат раҳбари мамлакат Вьетнамни Жануби-Шарқий Осиёдаги муҳим ва ишончли шерик деб билишини ва ўзаро дўстлик ва тушунишга асосланган стратегик шерикликни янада кенгайтиришга катта аҳамият беришини таъкидлади.

    Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатларни сафарбар қилиш орқали кўп қиррали интеграцияни янги босқичга кўтариш ниятини билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва дўст Вьетнам халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммаси йўллади.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!