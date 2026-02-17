09:20, 17 Февраль 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинни Хитой Янги йили — Чуньцзе билан табриклади.
– Собит дўстлик ва самарали ҳамкорликка асосланган кўп қиррали муносабатларимиз янги суръатларда ривожланиб бораётганидан мамнунман. Сизнинг ушбу эзгу ишга қўшган ҳиссангизни юқори баҳолайман. Бундай ўзгарувчан даврда бир-биримизни қўллаб-қувватлаш ва халқаро миқёсда уйғунликда ҳаракат қилиш орқали умумий манфаатларимизни ҳимоя қилиш ва мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш жуда муҳимдир. Мен сизнинг бу йўналишдаги қатъий позициянгизни тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — дейилади телеграммада.
Президент ХХР Раисига глобал ташаббусларида муваффақиятлар ва Хитой халқига фаровонлик тилади.