    09:20, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари ХХР Раисига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинни Хитой Янги йили — Чуньцзе билан табриклади.

    Тоқаев ва Цзиньпин
    Фото: Ақорда

    – Собит дўстлик ва самарали ҳамкорликка асосланган кўп қиррали муносабатларимиз янги суръатларда ривожланиб бораётганидан мамнунман. Сизнинг ушбу эзгу ишга қўшган ҳиссангизни юқори баҳолайман. Бундай ўзгарувчан даврда бир-биримизни қўллаб-қувватлаш ва халқаро миқёсда уйғунликда ҳаракат қилиш орқали умумий манфаатларимизни ҳимоя қилиш ва мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш жуда муҳимдир. Мен сизнинг бу йўналишдаги қатъий позициянгизни тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — дейилади телеграммада.

    Президент ХХР Раисига глобал ташаббусларида муваффақиятлар ва Хитой халқига фаровонлик тилади.

