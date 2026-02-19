Президент Вашингтонда ватандошлар билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Вашингтонда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма Штатларда яшовчи ва таҳсил олаётган Қозоғистон фуқаролари билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида Қасим-Жомарт Тоқаев ёш авлодга катта умидлар билдирганини билдирди. Шунингдек, давлат ёшларни доимий равишда қўллаб-қувватлашини ва уларнинг ҳар томонлама ривожланиши ва қобилиятларини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратишини таъкидлади.
Президент март ойида Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси лойиҳаси бўйича умумхалқ референдумининг мамлакат келажаги учун тарихий аҳамиятига эътибор қаратди.
Талабалар ва ёш тадқиқотчилар фан ва таълим соҳасини ҳар томонлама қўллаб-қувватлагани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбарининг Вашингтонга амалий ташрифи ҳақида хабар берган эдик.