ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    07:55, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Вашингтонда ватандошлар билан учрашди

    ASTANA. Kazinform – Вашингтонда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қўшма Штатларда яшовчи ва таҳсил олаётган Қозоғистон фуқаролари билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Вашингтонда отандастарымызбен кездесті
    Фото: Ақорда

    Суҳбат давомида Қасим-Жомарт Тоқаев ёш авлодга катта умидлар билдирганини билдирди. Шунингдек, давлат ёшларни доимий равишда қўллаб-қувватлашини ва уларнинг ҳар томонлама ривожланиши ва қобилиятларини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратишини таъкидлади.

    а
    Фото: Акорда

    Президент март ойида Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси лойиҳаси бўйича умумхалқ референдумининг мамлакат келажаги учун тарихий аҳамиятига эътибор қаратди.

    а
    Фото: Акорда

    Талабалар ва ёш тадқиқотчилар фан ва таълим соҳасини ҳар томонлама қўллаб-қувватлагани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбарининг Вашингтонга амалий ташрифи ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
