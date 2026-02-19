Давлат раҳбари Вашингтонга ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Вашингтонга амалий ташриф билан борди, деб хабар беради Ақорда.
Ташриф доирасида Давлат раҳбари Тинчлик Кенгашининг биринчи йиғилишида иштирок этади ва бир қатор давлатлар раҳбарлари, шунингдек, АҚШ расмийлари билан учрашувлар ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 18-19 февраль кунлари АҚШ президенти Дональд Трампнинг таклифига биноан Тинчлик Кенгашининг биринчи йиғилишида иштирок этиш учун Вашингтонга амалий ташриф буюриши ҳақида хабар берилган эди.
Саммит давомида Ғазо секторидаги вазиятни барқарорлаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилади. Хусусан, тинчлик ўрнатиш, хавфсизликни таъминлаш ва гуманитар ёрдам етказиш бўйича аниқ чораларни ишлаб чиқишга эътибор қаратилади.
Шунингдек, ташриф доирасида Қасим-Жомарт Тоқаев йирик Америка компаниялари раҳбарлари билан бир қатор учрашувлар ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил охирида Трамп Тоқаев ва Қозоғистонни Тинчлик Кенгашига таклиф қилган эди.