Президент Туркистон вилоятининг ривожланиш суръатини юқори баҳолади
TÚRKІSTAN. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркистон вилояти жамоатчилиги билан учрашувда нутқ сўзлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Тоқаевнинг сўзларига кўра, қадимий шаҳарнинг ноёб тарихий қиёфасини сақлаб қолиш, унинг маданий меросини ҳимоя қилиш ва умуман минтақанинг барқарор ривожланиши мамлакатимиз учун энг муҳим вазифалардан биридир.
“Мен шахсан Давлат раҳбари сифатида бу масалага катта аҳамият бераман. Бир йил олдин Туркистон шаҳрининг махсус мақоми тўғрисида махсус қонун қабул қилдик. Бугунги кунда вилоятнинг ривожланиш суръати умуман яхши, кўп ишлар қилинаётганини айтишимиз мумкин. Ҳоким Нуралхан Кўшеров фаол ишга киришди, у маҳаллий вазият билан таниш ва мен унинг ишининг натижалари муваффақиятли бўлишига ишонаман”, — деди у.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, ўтган йили минтақа иқтисодиёти 14 фоизга ўсди. Барча соҳаларда яхши кўрсаткичлар пайдо бўлмоқда.
“Солиқ тушумлари илк марта 1 триллион тенгедан ошди. Вилоятга 1,7 триллион тенге сармоя киритилди. Ҳукумат маълумотларига кўра, вилоятдаги аҳоли пунктларининг аксарияти тоза ичимлик суви билан таъминланган. Лекин баъзи ҳудудларда ҳали ҳам тўсиқлар мавжуд ва тегишли вазирлик, ҳокимлик билан биргаликда, бу масалаларни зудлик билан ҳал қилиши керак. Агар табиий газ ҳақида гапирадиган бўлсак, минтақа аҳолисининг қарийб 90 фоизи газ билан таъминланган. Бундан ташқари, ҳудудда 83 та ижтимоий объект очилди. "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси доирасида 16 та таълим муассасаси қурилди. Қишлоқ жойларда 35 та тиббиёт муассасаси ишга туширилди”, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Туркистон вилоятига амалий ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.