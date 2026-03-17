    18:00, 17 Март 2026 | GMT +5

    Президент томонидан тақдирланган ўқувчи дунёнинг 1-рақамли университетига кирди

    ASTANА. Кazinform - «NURORDA» мактаб-лицейи ўқувчиси Нургул Егенбергенова жаҳон таълим рейтингида етакчилик қилувчи энг нуфузли таълим муассасаси - Массачусетс технология институтига (MIT, АҚШ) ўқишга қабул қилинди.

    Тоқаев ва Нургул Егенбергенова
    Фото: Ақорда

    «NURORDA» мактаб-лицейи матбуот хизматининг хабар беришича, бу зеҳнли қозоқ ёшларининг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини исботловчи муҳим воқеадир.

    MIT университетига ўқишга кириш — дунёдаги энг қийин синовлардан бири. Масалан, бу ўқув йилида 29 мингдан ортиқ абитуриентнинг атиги 4-5 фоизи таклифнома олди. Хорижий талабалар учун танлов янада қатъийроқ бўлди ва қабул даражаси атиги 2 фоизни ташкил этди.

    Нургулнинг ажойиб академик ютуқлари ва интеллектуал салоҳияти нафақат МIТ, балки дунёнинг энг яхши 100 талигига кирган бошқа 5 та етакчи университет томонидан ҳам эътироф этилиб, таклифномалар юборилди. Улар орасида қуйидаги таълим муассасалари бор:

    ● University of British Columbia (UBC, Канада) - №38;

    ● Hong Kong University of Science and Technology (HKUST, Гонконг) - №44;

    ● École Polytechnique (Франция) - №46;

    ● Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST, Жанубий Корея) - №53;

    ● University of Warwick (Буюк Британия) - №74.

    Шуни таъкидлаш жоизки, Нургул Егенбергенова илгари таълим ва фан соҳасидаги ажойиб ишлари учун давлат даражасида тақдирланган. У шахсан Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан қабул қилинган ва Давлат раҳбаридан махсус сертификат олган.

    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
