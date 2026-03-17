Президент томонидан тақдирланган ўқувчи дунёнинг 1-рақамли университетига кирди
ASTANА. Кazinform - «NURORDA» мактаб-лицейи ўқувчиси Нургул Егенбергенова жаҳон таълим рейтингида етакчилик қилувчи энг нуфузли таълим муассасаси - Массачусетс технология институтига (MIT, АҚШ) ўқишга қабул қилинди.
«NURORDA» мактаб-лицейи матбуот хизматининг хабар беришича, бу зеҳнли қозоқ ёшларининг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини исботловчи муҳим воқеадир.
MIT университетига ўқишга кириш — дунёдаги энг қийин синовлардан бири. Масалан, бу ўқув йилида 29 мингдан ортиқ абитуриентнинг атиги 4-5 фоизи таклифнома олди. Хорижий талабалар учун танлов янада қатъийроқ бўлди ва қабул даражаси атиги 2 фоизни ташкил этди.
Нургулнинг ажойиб академик ютуқлари ва интеллектуал салоҳияти нафақат МIТ, балки дунёнинг энг яхши 100 талигига кирган бошқа 5 та етакчи университет томонидан ҳам эътироф этилиб, таклифномалар юборилди. Улар орасида қуйидаги таълим муассасалари бор:
● University of British Columbia (UBC, Канада) - №38;
● Hong Kong University of Science and Technology (HKUST, Гонконг) - №44;
● École Polytechnique (Франция) - №46;
● Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST, Жанубий Корея) - №53;
● University of Warwick (Буюк Британия) - №74.
Шуни таъкидлаш жоизки, Нургул Егенбергенова илгари таълим ва фан соҳасидаги ажойиб ишлари учун давлат даражасида тақдирланган. У шахсан Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан қабул қилинган ва Давлат раҳбаридан махсус сертификат олган.