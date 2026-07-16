Президент Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Раис Си Цзиньпинга Сунъий интеллект бўйича конференцияда иштирок этиш таклифи учун миннатдорчилик билдириб, ушбу тадбирнинг Шарқ дурдонаси — Шанхайда ташкил этилиши рамзий аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикаси Раисини Хитой Коммунистик партияси ташкил этилганининг 105 йиллиги билан табриклади.
– Хитой халқаро ҳамжамиятда юксак обрўга эга ва унинг ютуқлари бутун дунё томонидан эътироф этилган. Биз ҳаммамиз мамлакатингизда ҳозирда амалга оширилаётган кенг кўламли ўзгаришларни катта қизиқиш билан кузатмоқдамиз. Менимча, бу, аввало, Сизнинг узоқни кўра билган раҳбарлигингиз ва меҳнатингиз натижасидир. Сизни халқингизни олдинга олиб борувчи жасур раҳбар ва глобал миқёсдаги доно сиёсатчи сифатида алоҳида ҳурмат қиламан. Биз Сиз амалга оширган эзгу ташаббусларни қўллаб-қувватлашга доимо тайёрмиз. Қозоғистон ҳар доим Хитой билан абадий ва стратегик шерикликни ҳар томонлама мустаҳкамлашдан манфаатдор. Сўнгги йилларда давлатларимиз ўртасидаги сиёсий мулоқот сезиларли даражада фаоллашди, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президентнинг сўзларига кўра, томонлар савдо-иқтисодий соҳада сезиларли ютуқларга эришдилар.
Хитой Қозоғистоннинг энг йирик савдо ҳамкори ҳисобланади. Бугунги кунга қадар ХХР мамлакат иқтисодиётига 30 миллиард доллар сармоя киритди. Ўтган йили икки томонлама савдо ҳажми 49 миллиард долларга етди. Ҳозирда Қозоғистонда 8,5 мингдан ортиқ Хитой компаниялари муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Иқтисодиётнинг турли соҳаларида, масалан, саноат, энергетика, газ ва кимё, машинасозлик ва қишлоқ хўжалигида йирик қўшма лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Қасим-Жомарт Тоқаев маданий ва гуманитар алоқалар йилдан-йилга мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади.
— Ўтган йили Қозоғистонга 1 миллиондан ортиқ хитойлик фуқаро ташриф буюрди. Иккала мамлакат пойтахтларида маданий марказлар очилди. Мамлакатимизда Лу Бань устахоналари муваффақиятли фаолият юритмоқда. Бу икки халқ ўртасида шаклланган дўстлик ва ўзаро ишончнинг яна бир далилидир, — деди Президент.
Давлат раҳбари халқаро майдондаги юқори даражадаги ҳамкорликка эътибор қаратди.
Глобал барқарор ривожланиш ва хавфсизликни таъминлаш масалаларида икки давлатнинг позициялари муштарак. Хусусан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Осиёда ўзаро ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш ва "Марказий Осиё — Хитой" формати доирасида самарали алоқалар ўрнатилган.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев етакчи Хитой компаниялари раҳбарлари билан учрашди.