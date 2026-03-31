Президент «Русская медная компания» асосчиси Игорь Алтушкинни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари «Русская медная компания» асосчиси Игорь Алтушкинни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Қозоғистоннинг тоғ-кон ва металлургия соҳаларида қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга компаниянинг мамлакатдаги ишлаб чиқариш фаолияти, холдинг саноат корхоналари жойлашган ҳудудларда қайта ишлаш қувватини ошириш ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш режалари ҳақида ахборот берилди.
