Давлат раҳбари Россия Бош вазири Михаил Мишустинни қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга амалий ташриф билан келган Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустин билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Учрашувда Қозоғистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари мустаҳкамлангани таъкидланди. Шунингдек, ўзаро манфаатли мулоқот ва юқори даражада эришилган келишувларни амалга ошириш жадал ривожланганига эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Михаил Мишустиннинг Чимкентдаги Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши ва Рақамли форумда иштирок этиши Қозоғистон-Россия муносабатларининг ўзига хос хусусиятини ва иккала томоннинг уларни янада ривожлантириш истагини яна бир бор тасдиқлайди.
– Икки томонлама иқтисодий ҳамкорлик қандай ривожланаётганини биласиз. Тахминан 25 миллиард долларлик 122 та йирик лойиҳа аллақачон амалга оширилди. Савдо ҳажми 30 миллиард долларга яқинлашди. Буни яхши натижа деб аташ мумкин. Россия бизнинг асосий савдо, иқтисодий ва инвестиция ҳамкоримиз. Албатта, биз бундан хурсандмиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Суҳбат давомида Россия Федерацияси Президенти Владимир Владимирович Путиннинг Қозоғистонга давлат ташрифига тайёргарлик кўриш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбари Астана бўлажак ташрифни икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантиришга янги туртки берадиган жуда муҳим воқеа сифатида кўришини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, тайёргарлик ишлари доирасида кўп қиррали ҳамкорлик янада ривожлантирилди.