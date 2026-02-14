OZ
    08:12, 14 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Михаил Шайдоровни II даражали "Барыс" ордени билан тақдирлади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровни қишки Олимпия ўйинлари чемпиони бўлгани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент атлетикачининг мамлакат спорти тарихида фигурали учиш бўйича биринчи олтин медалини тарихий аҳамиятга эга ютуқ сифатида таъкидлади.

    — Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровга юқори маҳорати ва ғалаба қозонишга бўлган иродаси учун миннатдорчилик билдирди. Давлат раҳбари барча спорт мухлислари ва мамлакат фуқаролари спортчининг муҳим ютуғидан фахрланишини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровни II даражали "Барыс" ордени билан тақдирлашга қарор қилди. Шунингдек, мураббийлар ва тегишли вазирликка уларнинг иши учун миннатдорчилик билдирди. Президент Олимпия чемпионига муваффақиятлар ва ғалабаларни тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Михаил Шайдоров Олимпия ўйинлари чемпиони бўлганини ёзган эдик.

