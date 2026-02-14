Президент Михаил Шайдоровни II даражали "Барыс" ордени билан тақдирлади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровни қишки Олимпия ўйинлари чемпиони бўлгани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент атлетикачининг мамлакат спорти тарихида фигурали учиш бўйича биринчи олтин медалини тарихий аҳамиятга эга ютуқ сифатида таъкидлади.
— Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровга юқори маҳорати ва ғалаба қозонишга бўлган иродаси учун миннатдорчилик билдирди. Давлат раҳбари барча спорт мухлислари ва мамлакат фуқаролари спортчининг муҳим ютуғидан фахрланишини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровни II даражали "Барыс" ордени билан тақдирлашга қарор қилди. Шунингдек, мураббийлар ва тегишли вазирликка уларнинг иши учун миннатдорчилик билдирди. Президент Олимпия чемпионига муваффақиятлар ва ғалабаларни тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Михаил Шайдоров Олимпия ўйинлари чемпиони бўлганини ёзган эдик.