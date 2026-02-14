Михаил Шайдоров – Олимпиада чемпиони
MILAN. Кazinform – Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтаётган ХХV қишки Олимпия ўйинларининг эркаклар ўртасидаги индивидуал фигурали учиш мусобақаси якунланди.
Қозоғистонлик Михаил Шайдоров эркин дастурда иштирок этди ва муваффақиятли чиқиш қилди.
У «Confessa» ва «The Diva Dance» қўшиқларини танлади. Бундан ташқари, Михаил уч карра аксель, битта эйлер ва тўрт карра сальхау билан биринчи техник элементни муваффақиятли ижро этди.
Якунда қозоғистонлик фигурали учувчи техник элементларни бажариш учун 114,68 балл ва дастур компонентларини бажариш учун 83,96 балл тўплади.
Шундай қилиб, Михаил Шайдоров 291,58 балл билан биринчи ўринни эгаллади, жумладан, қисқа дастурда 92,94 балл ва эркин дастурда 198,64 балл тўплади ва Қишки Олимпиада ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди.
Кучли учликни япониялик Юма Кагияма ва Сюн Сато якунлади.
Шуни таъкидлаш керакки, бу Қозоғистон терма жамоаси учун 2026 йилги қишки Олимпиада ўйинларидаги биринчи олтин медаль ва қишки Олимпиада тарихидаги иккинчи олтин медалдир.
Бундан ташқари, Қозоғистон 8 йилдан сўнг қишки Олимпиада ўйинларида медаль қўлга киритди.
Қозоғистонлик Денис Тен фигурали учиш бўйича охирги марта 2014 йилги Сочи Олимпиадасида бронза медалини қўлга киритган эди.