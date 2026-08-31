Президент Малайзия Бош вазирига табрик телеграммасини юборди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳим ва унинг ватандошларини Малайзиянинг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Қозоғистон Малайзия билан дўстона муносабатларни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади. Президент шунингдек, қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли келажакда ҳам икки томонлама ҳамкорлик халқларимиз фаровонлиги йўлида изчил ривожланиб боришига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳимга эзгу ташаббусларида муваффақиятлар ва Малайзия халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Садир Жапаровни Қирғизистоннинг Мустақиллик куни билан табриклади.