KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Малайзия Бош вазирига табрик телеграммасини юборди

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳим ва унинг ватандошларини Малайзиянинг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    Давлат раҳбари Қозоғистон Малайзия билан дўстона муносабатларни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади. Президент шунингдек, қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли келажакда ҳам икки томонлама ҳамкорлик халқларимиз фаровонлиги йўлида изчил ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳимга эзгу ташаббусларида муваффақиятлар ва Малайзия халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Садир Жапаровни Қирғизистоннинг Мустақиллик куни билан табриклади.

    Сиёсат Табрик Қозоғистон Президенти Малайзия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф