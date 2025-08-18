Президент Қостанай вилояти ҳокимини қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қостанай вилояти ҳокими Қумар Ақсақаловни қабул қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга жорий йилнинг биринчи ярмида вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва келгуси даврдаги режалари ҳақида маълумот берилди.
Қумар Ақсақаловнинг айтишича, вилоят саноат корхоналари томонидан 1 триллион 820 миллион тенгелик маҳсулот ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга нисбатан 4,3 фоизга кўпдир. Умумий қиймати 337 миллиард тенге бўлган 13 та йирик инвестисия лойиҳаси амалга оширилмоқда. Бу 3,4 мингдан ортиқ иш ўрни яратиш имконини беради.
Муҳим лойиҳалар қаторида йилига 70 минг дона автомобиль ишлаб чиқарадиган КIА заводи тез орада ишга туширилади. Бу 1500 та янги иш ўрни яратиш имконини беради. Шунингдек, юк машиналари учун ҳаракатлантирувчи мост ишлаб чиқарадиган Kamlit.KZ заводи ҳам мавжуд. Лойиҳанинг инвестицион ҳажми — 160,5 млрд тенге. Бунинг натижасида 550 та иш ўрни яратилади. Бундан ташқари, Арқалиқ аэропортини реконструкция қилиш ишлари бошлаб юборилди.
Давлат раҳбарига вилоятда йил бошидан буён 22 ижтимоий объект ишга туширилгани маълум қилинди. Йил охиригача яна 29 та ижтимоий объектни фойдаланишга топшириш режалаштирилган.
Вилоятда уй-жой коммунал хўжалигини модернизация қилиш доирасида сув тақсимлаш ва дренаж тизимларига оид 54 лойиҳа амалга оширилмоқда. Шаҳар аҳолисининг 99 фоизи, қишлоқ аҳолисининг 91,3 фоизи марказлаштирилган сув таъминотига уланган.
Жорий йилда вилоят транспорт инфратузилмасини ривожлантириш учун 102 миллиард тенге маблағ йўналтирилди. Бу 2024 йилга нисбатан 40 фоизга кўп. 1300 та автомобиль, жумладан, 7 та республика автомобиль йўллари қурилди, реконструкция ва комплекс таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Жезқазған-Петропавл участкасини реконструкция қилиш ишлари якунланмоқда. Қостанай-Мамлют йўли тўлиқ янгиланди. Екатеринбург-Алмати йўналишининг Сарикўлдан Ақмола вилояти чегарасигача бўлган қисмида таъмирлаш ишлари давом этмоқда.
Аҳоли пунктларининг кўча ва йўлларини ободонлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 103 та қишлоқдаги 400 дан ортиқ кўчаларни таъмирлаш учун бюджетдан 29 миллиард тенге маблағ ажратилди. Бу 2022 йилга нисбатан 2,5 баробар кўпдир.
Учрашув сўнггида Президент сармоя киритиш ҳажмини янада ошириш, саноат ва қишлоқ хўжалиги тармоқларини ривожлантириш, ижтимоий инфратузилмани модернизация қилиш, аҳоли турмуш даражасини ошириш зарурлигига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаев иситиш мавсумига тайёргарликни ўз вақтида якунлаш, кузги мавсумни сифатли ташкил этиш, шунингдек, қишлоқ аҳолисининг ичимлик суви билан таъминлаш даражасини ошириш бўйича тизимли чора-тадбирлар кўриш бўйича топшириқ берди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжановни қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.