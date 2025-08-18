OZ
    13:52, 18 Август 2025 | GMT +5

    Президент Ақмола вилояти ҳокимини қабул қилди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Ақмола вилояти ҳокими Марат Ахметжановни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Ақмола облысына инвестиция тарту және Қосшыны дамыту бойынша тапсырма берді
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга Ақмола вилоятини жорий йилнинг биринчи ярмида ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва вилоятни ривожлантириш истиқболлари ҳақида маълумот берилди.

    Марат Ахметжанов вилоятда барча асосий кўрсаткичлар бўйича ўсиш суръати сақланиб қолаётганини таъкидлади.

    Қишлоқ хўжалиги:

    Вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажмини 1,2 триллион тенгегача етказиш орқали мамлакат аграр секторининг етакчиси сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашни мақсад қилган;

    Жорий йилда ҳосилдорлик жуда юқори, жумладан, ёғли экинлар майдони 2,5 баробар кўпайди.

    Инвестиция лойиҳалари:

    Аршали туманида республика аҳамиятига молик Aqmola саноат зонаси ташкил этилди;

    4 миллиард доллардан ортиқ инвестиция портфели яратилди. Бу 10 мингга яқин иш ўрни яратиш имконини беради.

    Ижтимоий инфратузилма:

    Охирги икки йил ичида 4,7 минг аҳоли бошпанали бўлди. Бу аввалги етти йиллик кўрсаткичларга тенг;

    Навбатда турган аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари сони 29 фоизга камайди;

    Қосши шаҳрида ҳиссадорлар масаласи ижобий ҳал этилмоқда.

    Таълим:

    Сўнгги икки йилда 21 минг ўқувчига мўлжалланган 33 та иншоот қурилди.

    Янги ўқув йили арафасида вилоятдаги аварияли ва уч сменали мактаблар масаласи тўлиқ ҳал этилди.

    Уй-жой коммунал хизматлари:

    Иситиш мавсумига тайёргарлик режа асосида олиб борилмоқда;

    Кўкшетау шаҳрида қуввати 240 МВт ва иссиқлик қуввати 520 Гкал/соат бўлган иссиқлик электр станцияси қурилиши бошланди;

    Сув тозалаш иншоотларини қуриш ишлари якунланмоқда;

    Вилоят марказида яшовчи 200 минг аҳоли сифатли ичимлик суви билан таъминланади;

    Йил охиригача 9 та аҳоли пунктига газ қувури ётқизилади.

    Президент:

    Вилоятда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини таъмирлаш дастури орқали уй-жой билан таъминлаш борасидаги ижобий тажрибани қайд этди.

    Ўрим-йиғим кампаниясини уюшқоқлик билан ташкил этиш, Қосши шаҳрини ободонлаштириш бўйича тегишли чора-тадбирлар жорий этиш, сув тошқинларига қарши тизимли ишларни олиб бориш, сармоя жалб этиш бўйича аниқ топшириқлар берди.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Президент вилоят раҳбарлари билан бир қатор учрашувлар ўтказади.

