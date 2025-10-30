OZ
    15:35, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Қизилўрда вилоятидаги Санъат марказига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform - Президент Қизилўрда вилоятидаги Санъат марказига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари томошабинлар залини айланиб чиқди ва вилоят симфоник оркестрининг тайёргарликларини кўздан кечирди.

    оркестр
    Фото: Ақорда

    Минг ўринга мўлжалланган кўп функцияли Санъат маркази ўтган йили очилган эди. Кенг ва замонавий бино қурилишига 3,7 миллиард тенге сарфланди. Бу ерда концертлар, ижодий кечалар ва турли оммавий тадбирлар ташкил этилади. Марказда бир нечта ижодий жамоалар фаолият юритади.

    оркестр
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга 2022 йилдан бери вилоятда 18 та маданий объект очилгани ҳақида маълумот берилди. Улар орасида 7 та замонавий "Маънавият" маркази, мусиқа коллежининг янги биноси, вилоят тарих ва ўлкашунослик музейи ва чекка аҳоли пунктларида маданият уйлари қурилган.

    оркестр
    Фото: Ақорда

    Ҳокимлик маданият ходимларини уй-жой билан таъминлаш, мутахассисларнинг малакасини ошириш ва илғор тажрибаларни жорий этиш бўйича тизимли ишларни олиб бормоқда.

    Санъат маркази
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Нурлибек Налибаевга инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича бир қатор вазифаларни юклаган эди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

     

