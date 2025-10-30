Президент Нурлибек Налибаевга инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича бир қатор вазифалар юклади
ASTANА. Kazinform – Президентга Қизилўрда вилоятидаги инвестиция лойиҳалари тақдим этилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга Orient Ceramic KZO компаниясининг керамик плиткалар ишлаб чиқариш заводи, Fabe Agro иссиқхона комплекси, With You қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш корхонаси, Seven Rivers Technologies компаниясининг шиша идишлар ишлаб чиқариши ва бошқа лойиҳалар ҳақида маълумот берилди.
Президентга шиша кластерини ривожлантириш ва буғ-газ заводи, кон бойитиш заводи, кальцийли сода ишлаб чиқариш заводи ва сут-товар фермаси лойиҳаларини амалга ошириш режаси ҳақида маълумот берилди.
Давлат раҳбари режаларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади. Шунингдек, вилоят ҳокими Нурлибек Налибаевга инвестиция муҳитини яхшилаш ва бизнес юритиш учун қулай шароитлар яратиш бўйича ишларни давом эттиришни топширди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нурлибек Налибаев Президентга ҳудудни ривожлантириш ҳақида ҳисобот берган эди.