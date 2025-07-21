11:22, 21 Июль 2025 | GMT +5
Президент Қирғизистон Республикаси билан иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилди
ASTANА. Кazinform - Ақорда Қозоғистон республикаси Президенти Қирғизистон Республикаси билан иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилганини маълум қилди.
– Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси ва Қирғизистон Республикаси ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш ва кенгайтириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунини имзолади, — дейилади ҳужжатда.
Қонун матни матбуотда эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Бельгия Қироли Филиппни Миллий байрам билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.