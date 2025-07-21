OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:22, 21 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Қирғизистон Республикаси билан иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилди

    ASTANА. Кazinform - Ақорда Қозоғистон республикаси Президенти Қирғизистон Республикаси билан иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилганини маълум қилди.

    қозоғистон ва Қирғизистон
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    – Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси ва Қирғизистон Республикаси ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларини чуқурлаштириш ва кенгайтириш тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунини имзолади, — дейилади ҳужжатда.

    Қонун матни матбуотда эълон қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Бельгия Қироли Филиппни Миллий байрам билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Қирғизистон Қозоғистон Президенти Қонун Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!