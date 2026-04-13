Қозоғистон КХШТ доирасида ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёр — Тоқаев
ASTANА. Кazinform — Таалатбек Масадиқов Қасим-Жомарт Тоқаевга КХШТ Бош котиби лавозимидаги режаларини тақдим этди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Учрашувда Ташкилот фаолиятининг асосий йўналишлари, жумладан, унинг доимий ишчи органларининг вазифалари билан боғлиқ бир қатор масалалар муҳокама қилинди.
— Давлат раҳбари Ташкилотни янада ривожлантириш бўйича бир қатор таклифлар билан ўртоқлашди ва Қозоғистоннинг КХШТ доирасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёрлигини билдирди, — дейилади хабарда.
