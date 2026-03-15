Президент Қасим-Жомарт Тоқаев республика референдумида овоз берди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари янги Конституция лойиҳаси бўйича республика референдумида иштирок этди ва Ўқувчилар саройида жойлашган 51-сонли референдум участкасида овоз берди.
Овоз беришдан сўнг, Президент маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари учун брифинг ўтказди.
Қасим-Жомарт Тоқаев бугун мамлакат тараққиёти ва келажаги учун алоҳида муҳим кун эканлигини таъкидлади.
– Бугун мамлакатимиз тақдирини ҳал қиладиган кун. Барчани табриклаймиз! Аслида, бу — тарихий ҳужжат. У фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлайди. Шунинг учун унинг аҳамияти жуда юқори. Янги Конституция мамлакатимизнинг, еримизнинг яхлитлиги, мустақиллиги ва суверенитетини ҳимоя қилади. 1995 йилда қабул қилинган Конституция алоҳида рол ўйнади. Мамлакатимиз ушбу ҳужжат билан 35 йил давомида яшаб келмоқда. Аммо вақт бир жойда турмайди. Шунинг учун янги Конституцияни қабул қилиш вақти келди. Мен ҳам бу ишда фаол иштирок этдим. Конституциянинг преамбуласи ва бошқа нормаларини ўзим ёздим. Ишонаманки, янги Конституция мамлакат фаровонлиги ва келажагига хизмат қилади, — деди Давлат раҳбари.
Шундан сўнг Президент конституциявий ислоҳотнинг асосий мақсад ва вазифалари, шунингдек, халқаро кун тартибига оид бир қатор саволларга жавоб берди.
Эслатиб ўтамиз, республика фуқароларининг 19,2 фоизи референдумда овоз берди.